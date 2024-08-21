Rahmi Koç bir anda belirdi. Hasan Arat çok sevindi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç bir anda belirdi. Hasan Arat çok sevindi

İsviçre'ye gitmek üzerine havalimanına gelen Beşiktaş kafilesi Rahmi Koç ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Perşembe günü TSİ 21.30’da Thun Arena’da oynanacak olan mücadele için siyah-beyazlılar yola çıktı.

BİR ANDA RAHMİ KOÇ'U GÖRDÜLER

Özel bir uçakla İsviçre’ye gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Beşiktaş kafilesi burada sürpriz bir isimle karşılaştı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fiba Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin başka bir uçuş için tesadüfen Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan Koç Holding Onursal Başkanı ve Beşiktaş’ın yaşayan en eski üyesi olan Rahmi Koç ile bir araya geldi.

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Hasan Arat ve Rahmi Koç bir süre ayaküstü sohbet ederken Rahmi Koç takımı yakından takip ettiğini belirterek mücadele için başarılar diledi.

TRANSFERLER İÇİN PARA VERMİŞTİ

Sezon öncesinde Rafa Silva, Paulista ve Immobile gibi yıldız isimleri transfer eden Beşiktaş’ta Rahmi Koç transferler için kendi cebinden destek sağlamıştı.

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