Rahmi Koç dayanamadı. Kararından vazgeçti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşılaştı.

11 Nisan Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 1. Dakikasında Fenerbahçe oyuncularını sahadan çekti.

Fenerbahçe’nin bu kararı camia içinde tartışmalara neden olurken Aziz Yıldırım’dan flaş bir karar geldi.

Kararın yanlış olduğunu en başından beri vurgulayan Aziz Yıldırım mayıs ayında gerçekleşecek olan seçimlerde adaylığını koymaya karar verdi.

Hem takımı olağanüstü bir durumdayken bırakmak istemeyen hem de Aziz Yıldırım’ın dönüşünü engellemek isteyen Ali Koç ise kararından dönerek adaylığını koymayı düşünmeye başladı.

Bu doğrultuda başkanlığa devam etmesini istemeyen Rahmi Koç ile görüşen Ali Koç babasını ikna etmeyi başardı.