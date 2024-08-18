Rahmi Koç devreye girdi. O isimle bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç devreye girdi. O isimle bir araya geldi

Türkiye'ye dönen Rahmi Koç Bodrum'da Sinan Vardar ile buluştu. İkili Beşiktaş'ın mevcut durumunu ve yapılabilecekleri masaya yatırdı.

Geçtiğimiz günlerde Miami’de görüntülen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç yurda döndü.

Ayağının tozuyla Bodrum'a giden Rahmi Koç burada sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

SİNAN VARDAR İLE BULUŞTU

Fanatik Beşiktaşlılığı ile de bilinen Rahmi Koç kendilerine ait olan Divan Palmira’da Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden olan Sinan Vardar’la bir araya geldi.

KONU BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılarda as başkanlık görevini yürüten Mete Vardar’ın babası da olan Sinan Vardar ile keyifli bir gece geçiren Rahmi Koç Beşiktaş hakkında fikir alışverişinde bulunup kulübe katkı sağlamanın yollarını aradılar.

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