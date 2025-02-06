Rakamlar güncellendi! İşte Gazze’de toplam can kaybı...

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesi, bölgede daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 28 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 47 bin 583'e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması Gazze Şeridi'nde uygulanmaya devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 28 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun a yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 47 bin 583'e, yaralı sayısının da 111 bin 633'e yükseldiği aktarıldı.