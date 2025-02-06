Rakamlar güncellendi! İşte Gazze’de toplam can kaybı...

Kaynak: İHA
Rakamlar güncellendi! İşte Gazze’de toplam can kaybı...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte artış kaydetti. Güncellenen verilere göre toplamn can kaybı 47 bin 583'e çıktı.

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesi, bölgede daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 28 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 47 bin 583'e yükseldi.

gazze.jpgİsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması Gazze Şeridi'nde uygulanmaya devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 28 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun a yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 47 bin 583'e, yaralı sayısının da 111 bin 633'e yükseldiği aktarıldı.

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