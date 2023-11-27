Rakibini kafakola alan Draymond Green yine tehdit etti: Yine yaparım!

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) geçtiğimiz günlerde oynanan Golden State Warriors-Minnesota Timbervolves maçında kavga çıkmıştı.

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'i kafakola almış, bu anları görenler büyük şaşkınlık yaşamıştı.

NBA yönetimi tarafından verilen 5 maçlık cezasını tamamlayan Green, ilk kez konuştu.

33 yaşındaki oyuncu, benzer bir durumda her zaman takım arkadaşlarının arkasında olacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben hayatımı pişmanlıklarla yaşayan biri değilim. Bir takım arkadaşımı savunmam gerekecekse, yine savunurum. Benim için en önemli olan şey, değer verdiğim insanların nasıl oldukları ve bir olaydan nasıl etkilendikleridir."

Green ayrıca Warriors başantrenörü Steve Kerr ve genel menajer Mike Dunleavy ile konuştuktan sonra kişiliğini değiştirmeyeceğini sözlerine ekleyip şöyle devam etti:



"Hepimizin ortak düşüncesi, benim ne olursa olsun kendim olacağım üzerine. Bu değişmeyecek. Ama bununla birlikte, tabii ki her zaman bir şeyi yapmanın daha iyi bir yolu vardır. Daha iyi bir yol her zaman bulunabilir. Hepimizin ortak fikri bu."



"'Geçmişte şunu yapmıştı' diyerek ceza verilmemeli. Ben o yaptıklarımın cezasını çektim. NBA Finalleri'nin 5. maçında uzaklaştırma cezası aldım. Bu eylemlerden dolayı beni cezalandırmaya devam edemezsiniz."