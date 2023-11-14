Rakının hammaddesinin adı mürekkep sökücü oldu. Litresi 915 TL'den satılıyor

İHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 1-10 Kasım tarihleri arasında sahte içki üretimi ile ilgili çalışmalar yürüttü.

Polis, yılbaşı öncesi merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için "mürekkep sökücü" ve "genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı" adı altında satışa sunulan sahte etil alkollerin bulunduğu adreslere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 40 ton sahte etil alkol, 57 bin adet sahte etiket ve 2 dolum makinesi ele geçirildi. Öte yandan ele geçirilen sahte etil alkollerden yaklaşık 120 bin şişe sahte içki imal edileceği belirlenirken 10 milyon liraya yakın kamu zararının da engellendiği öğrenildi.

Operasyonlar çerçevesinde, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etil alkolle viski, rakı, votka ve cin gibi ağır alkollü içeceklerin yapıldığını belirten bir uzman "Etil satışı yasaklanınca uyanıklar etil alkolü 'mürekkep sökücü' ve 'tutuşturucu sıvı' etiketleriyle satışa sunuyor. Çünkü üzerinde etil alkol yazsa kargo şirketleri bunun sevkiyatını yapmıyor. Onlarda kendilerince böyle çözüm bulmuşlar" dedi.

Ev yapımı içki yapmanın ölümcül sonuçlarının da olduğunu belirten aynı kişi "Bir çok kişi ev yapımı içkilerden hastanelik oldu. Kör kalanlar ve ölenler de gazetelerin 3. sayfalarına konu oldu. Bu genelde etil diye metil alkolle içki yapılması sonucu kaynaklandı. Siz siz olun bu tür içecekleri içmeyin. Parası olan satışı yapılan yerlerden yasal rakısını alıp içsin, parası olmayanlar da sakın içmesin. Geri dönüşü olmayan sonuçlara maruz kalmayın" uyarısını yaptı.