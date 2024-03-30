Ralliciler korkunç kazadan böyle kurtuldu

Kaynak: Odatv
Ralliciler korkunç kazadan böyle kurtuldu
Kaza anında çekilen ve rallicilerin korkunç kazadan nasıl kurtulduğu gösteren bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları ralli arabalarının sağlamlığını gösteren ve ralli pilotlarının hayatının kurtaran kafesin işlevini gösteren videoya büyük ilgi gösterdi. Videode hayati işlevi gösterilen özellikle çelik veya karbon fiberden üretilen bu kafesler, sürücü ve co-sürücüyü olası kazalarda korumak için tasarlanıyor. Güçlü bir yapıya sahip olan kafes, aracın devrilmesi veya çarpışması durumunda kabini ezilmekten kurtararak, pilotlar yaşam şansı veriyor.

Sosyal medyada yayılan bir video da kefesin ralliciler için nasıl hayati bir önem taşıdığını gözler önüne serdi. Korkunç bir kaza anında taklalar atan atan aracın içindeki ralliciler burunları bile kanamadan böyle kurtuldu.

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