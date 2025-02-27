Ramazan ayı öncesi sıkı denetim!

İzmir Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayı öncesinde yoğunlaştırdı. Gıda yüksek mühendisi eşliğinde yapılan kontrollerde, ilçedeki fırın, tatlı üretim noktaları, lokanta ve pide salonlarında hijyen, mutfak temizliği, gıda saklama koşulları ve tezgah düzeni incelendi. Ekmek ve pide gramajları kontrol edilirken, şarküterilerde son kullanma tarihleri ve gıdaların muhafaza şartları denetlendi.

"GIDA MÜHENDİSİ EŞLİĞİNDE KONTROLLER YAPILIYOR"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın güvenle tüketebileceği ürünlerin satışa sunulmasını sağlamak için denetimlerimizi sıklaştırdık. Hijyen kurallarına uyulması, sağlıklı üretim koşullarının oluşturulması öncelikli görevlerimizden biri. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz, gıda mühendisi eşliğinde düzenli olarak kontrollerini sürdürüyor. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak adına denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.