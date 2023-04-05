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Ramazan ayında şişkinlik sorununa karşı öğün kontrolü uyarısı

Diyetisyen Merve Sena Nazlı’dan Ramazan ayında şişkinlik sorununa karşı öğün kontrolü uyarısı geldi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:40
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Ramazan ayında şişkinlik sorununa karşı öğün kontrolü uyarısı

Ramazan ayında şişkinlik sorununa karşı öğün kontrolü uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Ramazan ayında şişkinlik yaşamamak için öğün kontrolü yapılmasının önemli olduğunu dile getirerek, iftarda ve sahurda tok tutsun düşüncesiyle tüketilen yüksek karbonhidratlı, yağlı, bol baharatlı besinlerin çoğu kişide şişkinlik, gaz, kabızlık ve mide ağrılarına neden olduğunu vurguladı.
Beslenme ve Diyet uzmanı Merve Sena Nazlı, Ramazan ayında şişkinlik yaşamamak için öğün kontrolü yapılmasının öneminden bahsetti.

Merve Sena Nazlı, “Ramazan ayının gelmesiyle beraber yeme düzenlerinin değişmesi, iftarda ve sahurda yağlı, bol baharatlı, tok tutsun diye düşünülerek yüksek karbonhidratlı besinlerin fazlaca tüketilmesi gibi sebeplerden kaynaklı toplumun büyük bir çoğunluğunda öğün sonrası şişkinlik, gaz, kabızlık, mide ağrıları gibi birçok durumla karşı karşıya kalınmaktadır’’ sözlerini kullandı. 

“HUZURSUZLUK VEYA SİNİRLİLİK GÖRÜLÜR”

Bağışıklık sisteminin yüzde 70’inin bağırsaklarımız tarafından sağlandığını da vurgulayan Nazlı, “Bağırsaklarımız düzenli çalışmazsa sindirim problemlerinin yanında huzursuzluk, sinirlilik gibi duygu durumumuz da etkilenir. Ramazan da oruç tutan çoğu kişide bağırsakların düzensiz çalışmasından dolayı huzursuzluk veya sinirlilik görülür” diye konuştu. 

“HIZLI YEMEK YEMEK SİNDİRİMİ ZORLAŞTIRIR”

Yemekler tıkanırcasına hızlı bir şekilde değil yavaş tüketilmelidir. 14-15 saat gibi uzun süreli bir açlık sonrası sindirimin yavaş bir şekilde başlaması çok önemlidir. İftarı mutlaka ikiye bölünmelidir. 1 bardak oda ısında su ve ev yapımı az yağlı çorbalar, mevsim salatası ve fermente olarak nitelendirdiğimiz ev yapımı yoğurt ile başlanılmalı ve çorba bitiminde 15 dakika ara verilmelidir. Bu dinlenme sonrası ızgara fırın haşlama şeklinde tavuk/ et / köfte /sebze yemekleri yanında tam tahıllı ekmekler ya da pilav / makarna tercih edilebilir.

Hem bağırsak sağlığı hem de ruh sağlığı için Ramazan ayında iftarda ve sahurda doğru beslenme konusunda önerilerde bulunan Nazlı şunları belirtti:

“Öncelikle yavaş ve aralıklı yemek oldukça önemlidir. Yemekler fazla pişirildiğinde enzimler yok olur ve yemek sindirim için daha zor hale gelir. Ramazan süresince aşırı yemek tüketimi nedeniyle enzim yetersizliği yaşanabilir ve buna bağlı olarak sindirim zorlukları oluşur. Hızlı yemek yemek sindirimi zorlaştırarak gaz ve kabızlığa neden olur.

Sahur imsak vaktinden 30-40 dakika önce yapılmalı ve yiyecek olarak ise ağır yemekler değil kahvaltı şeklinde tercih edilmelidir. Bağırsak floranızı dengede tutmak için yoğurt, turşu gibi probiyotik ürünler mutlaka tüketilmelidir. Yemekle beraber sıvı alınmamalı, 30-45 dakika sonra tercih edilebilir. Yemeklerinize mutlaka kimyon ilave edin. Hazımsızlığa iyi gelen zencefili yemeklerinize ya da yoğurda ilave ederek tüketebilirsiniz. İhtiyaç halinde sindirimi rahatlatmak için rezene, kimyon, nane çayı içebilirsiniz. Güneşin batmasıyla beraber vücudumuzdaki sindirim enzimleri de azalmaya başlar.

Eğer salata gibi çiğ sebzeler tükettiğinizde şişkinlik rahatsız ediyorsa pişmiş sebze yemeğinin yanında tüketebilirsiniz. Sahur ve iftardan hemen sonra uyumayın. İftar sonrası 30-60 dakika yürüyüş yapabilirsiniz. Sindirime yardımcı olabilmek için, yemekleri çok çiğneyin. Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz”

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