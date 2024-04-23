Ramazan Bayramı'nda sınırlardan 838 bin kişi giriş çıkış yaptı

Ramazan Bayramı'ndan Türkiye'ye giriş çıkış yapanlaran sayısı açıklandı. Buna göre sınır kapılardan 6-14 nisan günleri arasında gümrük kapılarından 121 bin 395 araçla 416 bin 800 bin kişi giriş yaptı. Bu tarihler arasında 117 bin 375 araçla, 420 bin 780 kişi ülkeden çıkış yaptı.

YOĞUNLUK KAPIKULE'DEYDİ

Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan Kapıkule'den 220 bin kişi 72 bin 384 araçla giriş çıkı yaptı.

Tatil boyunca havalimanlarından 2 milyon 904 bin 137 kişinin Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı açıklanırken, limanlardan ise 130 bin 893 yolcu giriş çıkış yaptı.

Yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı'na bayram tatili boyunca 4 bin 540uçak iniş yaptı, Türkiye'ye giriş yapan yolcu sayısı 757 bin 928 kişi oldu. Bayram tatili boyunca 4 bin 512 uçak ise İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. 743 bin 74 yolcu da çıkış yaptı.

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü bölgesine bayram tatili sürecinde 4 bin 540 uçak inerken, 757 bin 928 yolcu girişi oldu. Söz konusu dönemde 4 bin 512 uçak kalktı, 743 bin 74 yolcu çıkışı gerçekleşti.

En yoğun ikinci havalimanı 547 bin 899 yolcu giriş-çıkışı ve 3 bin 437 uçak iniş-kalkışı ile Antalya oldu.

Çeşme Limanı ise 42 bin 724 yolcu giriş-çıkışı ile bayram sürecinde yoğunluğun en fazla yaşandığı liman olarak kayıtlara geçti.