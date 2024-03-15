Ramazan davulcusu uğramadı, komşularını bağırarak uyandırdı

Kaynak: İHA
Ramazan davulcusu uğramadı, komşularını bağırarak uyandırdı
Tokat'ta bulunan bir siteye sahur için Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine, bir kişi komşularını bağırarak uyandırdı.

Tokat'ın Yeniyurt Mahallesi’nde yer alan İmren Sitesi'nde ilginç anlar yaşandı.

Site sakinlerinden birisi, Ramazan Ayı’nda siteye geleneksel sahur davulcusunun uğramaması üzerine, kendince bir çözüm buldu.

Yurttaş, komşularını bağırarak sahura uyandırdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen bir yurttaşın, "Saygıdeğer İmran Sitesi sakinleri. Sahur vakti gelmiştir. Senin ışıkların hiç yanmıyor takip ediyorum. Siz de uyanın. Haydi İmran Sitesi, sahur vakti uyan" sözleriyle komşularını sahura bağırarak kaldırdığı görülüyor.

Olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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