Ramazan davulcusu uğramadı, komşularını bağırarak uyandırdı

Tokat'ın Yeniyurt Mahallesi’nde yer alan İmren Sitesi'nde ilginç anlar yaşandı.

Site sakinlerinden birisi, Ramazan Ayı’nda siteye geleneksel sahur davulcusunun uğramaması üzerine, kendince bir çözüm buldu.

Yurttaş, komşularını bağırarak sahura uyandırdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen bir yurttaşın, "Saygıdeğer İmran Sitesi sakinleri. Sahur vakti gelmiştir. Senin ışıkların hiç yanmıyor takip ediyorum. Siz de uyanın. Haydi İmran Sitesi, sahur vakti uyan" sözleriyle komşularını sahura bağırarak kaldırdığı görülüyor.

Olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.