Ramazan Hoca'yı öldüren sanıktan şok itiraf

Katilinden şok itiraf

İstanbul'da, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut'un yargılandığı dava kapsamında ikinci duruşma gerçekleşti.

Baykut, savunmasında suçunu itiraf ederek, "Ramazan Pişkin'i sosyal medyada gördükten sonra cinayeti planladım. Olaydan üç-dört ay önce Pişkin'in videosunu izledim ve birkaç gün önce de dükkanının önünden geçerken onu gördüm. O sırada dükkanın içindeydi. Sosyal medyada onu gördükten sonra cinayeti kafamda planlamaya başladım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Baykut'un tutukluluğunun devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Erkan Baykut getirildi. Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin ve avukatları da salonda yer aldılar.

Erkan Baykut duruşmada, "Savunmamı kabul etmiyorum. Akıl sağlığım yerinde değil. Pişkin'i sosyal medyada gördükten sonra, cinayeti planlamaya başladım. Olaydan üç-dört ay önce onun videosunu izlemiştim ve birkaç gün önce de dükkanının önünden geçerken onu görmüştüm. Babamın dükkanına yakın olduğunu biliyordum. Sosyal medyada onu gördükten sonra cinayeti kafamda planlamaya başladım. Olaydan dört-beş gün önce babamın iş yerine yakın bir yerde onu gördüm ve şüphelenmeye başladım. Bana kötülük yapan insanlarla onu özdeşleştirdim. O sırada uyuşturucu etkisi altındaydım. Cinayeti işlemek için iki ay önce bıçak satın almıştım" dedi.

Mahkeme heyeti, Baykut'un tutukluluğunun devamına karar verdi ve avukatının ek savunma hazırlaması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianamede, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri' adlı işletmenin sahibi Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Pişkin'in hastanede yaşamını yitirdiği, olayla ilgili tanık İbrahim Baştürk'ün ifadesinde, elinde bıçak olan bir erkeği gördüğü ve çay ocağını kontrol ettiğinde Pişkin'i yaralı halde yerde bulduğu ifade edildi.

Kamera kayıtlarında, şüpheli Baykut'un belediye otobüsüne bindiği, Beyoğlu'ndaki bir durakta indiği ve İstiklal Mahallesi'ne doğru yürüdüğü tespit edildi.

Baykut'un evinin banyosunda saklanırken yakalandığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Baykut, ifadesinde Pişkin'i tanımadığını, kendisine büyü yapıldığını düşündüğünü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu iddia etti.

İddianamede, Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.