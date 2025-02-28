Ramazan öncesi işletmelere sıkı denetim

Kaynak: İHA
Ramazan öncesi işletmelere sıkı denetim

Ramazan ayı öncesi haksız fiyatın önüne geçebilmek amacıyla Kilis'te zincir marketlere, fırınlara ve kasaplara denetim yapıldı.

Kilis'te Ramazan ayı öncesi zincir marketler, fırınlar ve kasaplarda fiyat ve hijyen denetimleri yapıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların Ramazan boyunca sağlıklı ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için marketlerdeki temel gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledi. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri ile taze ve güvenli olup olmadığı kontrol edildi. Fırınlarda ekmeklerin gramajları ile hijyen standartları kontrol edildi. Kasaplarda da etlerin tazeliği, hijyen standartları ve mühür denetimleri yapıldı.

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