Ramazan öncesi sıkı denetim

Kaynak: İHA
Ramazan öncesi sıkı denetim

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesinde fırınlarda sıkı denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdı.

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Ekipler bu çerçevede fırın, pastane ve unlu mamul üreten yerleri denetledi. Fırınlarda yapılan denetimde gramaj, bağlı bulunduğu odadan alınmış onaylı fiyat tarifesi, genel hijyen şartları, baca temizlik kartı, ruhsat ve vergi levhası kontrolleri yapıldı.

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Yapılan denetimlerde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen 2 fırına idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

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Denetimlerin Ramazan ayı boyunca merkez ve kırsal mahallelerdeki ekmek fırınları başta olmak üzere ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

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