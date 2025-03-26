Ramazan sonrasında nasıl beslenmeli? Uzmanlar uyarıyor

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, Ramazan sonrası beslenme düzenine kademeli bir şekilde adapte olmanın hem metabolizmayı hem de vücut dengesini koruduğunu gösterdi.

İşte bu kritik süreçte dikkat edilmesi gerekenler...

NEDEN YAVAŞ GEÇİŞ ÖNEMLİ?

Ramazan boyunca uzun saatler aç kalan vücut, metabolik hızını düşürerek enerji tasarrufu moduna geçti.

ABD’deki Mayo Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Donald Hensrud, “Oruç süresince sindirim sistemi dinlenmeye çekilir ve ani bir yemek yüklemesi bağırsaklarda strese neden olabilir” dedi.

The Journal of Nutrition’da 2025’te yayımlanan bir çalışma, oruç sonrası ilk günlerde aşırı yemek yiyen bireylerde hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin %40 arttığını ortaya koydu.

Yavaş geçiş, bu riskleri en aza indirerek vücudun yeni düzene uyum sağlamasına olanak tanıyor.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

İngiltere’den gastroenteroloji uzmanı Dr. John Clarke, “Ramazan sonrası ani kalori artışı, kan şekerinde dalgalanmalara ve mide asidinde yükselmeye yol açabilir” açıklamasında bulunuyor.

Gut dergisinin 2025 sayısında yer alan bir araştırma, oruçtan hemen sonra ağır ve yağlı yiyeceklere yönelen bireylerin %30’unda reflü ve karın ağrısı gibi sorunlar gözlendiğini bildirdi. Buna karşılık, beslenmeye hafif gıdalarla başlayanlarda sindirim sistemi şikayetleri %15’e kadar azaldı. Bu veriler, kademeli geçişin bilimsel bir zorunluluk olduğunu kanıtladı.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Ramazan sonrası beslenme düzenine geçerken uzmanlar, belirli adımların takip edilmesini öneriyor:

Hafif Başlangıç: Londra’daki King’s College’dan Prof. Dr. Tim Spector, “İlk günlerde çorba, yoğurt ve haşlanmış sebzeler gibi kolay sindirilen gıdalar tercih edilmeli” dedi.

Bu, bağırsakların yeniden çalışmaya alışmasını sağlıyor.

Porsiyon Kontrolü: ABD’li diyetisyen Joy Bauer, “Küçük porsiyonlarla sık sık yemek, metabolizmayı hızlandırır ve ani yüklenmeyi önler” önerisinde bulunuyor.

Su ve Lif Dengesi: Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Bess Dawson-Hughes, “Oruç sonrası sıvı alımı artırılmalı ve lifli gıdalarla kabızlık riski azaltılmalı” diyerek hidrasyonun önemini vurguladı.

RAMAZAN SONRASI İLK GÜNLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bayram sofralarının cazibesine kapılmak kolay olsa da, uzmanlar şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Dr. Rhonda Patrick, “Tatlılar ve kızartmalar, oruçla hassaslaşan mideyi zorlayabilir. Bunun yerine meyve ve tam tahıllı gıdalar enerjiyi dengeli bir şekilde sağlar” dedi.

Nutrition Reviews’un 2025’te yayımlanan bir analizi, Ramazan sonrası ilk hafta şeker tüketimini sınırlayan bireylerde kan şekeri dengesizliklerinin %25 azaldığını gösterdi. Ayrıca, kafeinli içeceklerin birdenbire artırılması yerine bitki çaylarıyla geçiş yapılması önerildi.

UZUN VADELİ FAYDALAR

Yavaş bir beslenme düzenine geçiş, sadece kısa vadeli rahatlık sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda uzun vadede sağlık kazanımları sundu.

The Lancet’ta 2025’te yayımlanan bir çalışma, oruç sonrası kademeli beslenmeye geçen bireylerde bağırsak florasının daha hızlı toparlandığını ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini ortaya koydu.

Prof. Dr. Tim Spector, “Bu süreç, bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek kronik hastalık riskini bile azaltabilir” diyerek uzun vadeli etkilere dikkat çekti.

Ramazan sonrası beslenme düzenine geçiş, aceleye getirilmemesi gereken bir süreç.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, vücudun bu değişime yavaşça hazırlanmasının hem sindirim sağlığını hem de genel iyilik halini koruduğunu doğruluyor.

Dr. Donald Hensrud’un son sözlerinde şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Birkaç gün sabretmek, haftalarca sürebilecek rahatsızlıkları önleyebilir.”