Ramazan topu elinde patladı

Aktarılan bilgilere göre Sivas'ın Gürün ilçesinde iftar vakti 72 yaşındaki B.Ş. Ramazan topu olarak bilinen ses bombasını patlatmak isterken bomba elinde patladı etti.

Ramazan topunun patlaması sonucu yaşlı adam ellerinden ve yüzünden yaralandı. Ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen .Ş'nin Gürün Belediyesi'nden emekli olduğu, 11 yıldır Ramazan topunu kendisi patlattığı ve emekli olduktan sonra belediye adına bu hizmeti sürdürdüğü öğrenildi.