Ramazan topu elinde patladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ramazan topu elinde patladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Ramazan topu elinde patlayan görevli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aktarılan bilgilere göre Sivas'ın Gürün ilçesinde iftar vakti 72 yaşındaki B.Ş. Ramazan topu olarak bilinen ses bombasını patlatmak isterken bomba elinde patladı etti.

Ramazan topunun patlaması sonucu yaşlı adam ellerinden ve yüzünden yaralandı. Ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen .Ş'nin Gürün Belediyesi'nden emekli olduğu, 11 yıldır Ramazan topunu kendisi patlattığı ve emekli olduktan sonra belediye adına bu hizmeti sürdürdüğü öğrenildi.

Son Haberler
Ramazan topu elinde patladı
Ramazan topu elinde patladı
Kaza yapan araç, benzin istasyonuna daldı
Kaza yapan araç, benzin istasyonuna daldı
Seçimde dengeleri değiştirecek partide büyük yükseliş! O partiyi yanına çeken kazanacak
Seçimde dengeleri değiştirecek partide büyük yükseliş! O partiyi yanına çeken kazanacak
Huertas'ın muhteşem performansı Barcelona'yı yıktı
Huertas'ın muhteşem performansı Barcelona'yı yıktı
Narin'in doğum gününde ağabeyinden duygusal paylaşım
Narin'in doğum gününde ağabeyinden duygusal paylaşım