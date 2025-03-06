Ramazan'da bu iki besinden uzak durun! Oruç'ta doğru beslenmenin altın kuralları

Peki, Ramazan’da bu tür yiyeceklerden neden uzak durulmalı ve doğru beslenme nasıl olmalı? İşte tüm detaylar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KIZARTMA VE HAMUR İŞLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Prof. Dr. Frank Hu, kızartmalar ve hamur işlerinin yüksek kalori ve düşük besin değeri içermesinin oruç sırasında olumsuz etkilerine dikkat çekti:

"Bu tür yiyecekler, mide ve bağırsak sistemi üzerinde ekstra yük oluşturarak sindirimi zorlaştırabilir. Ayrıca, yüksek yağ içeriği, enerji ihtiyacını karşılamak yerine metabolizmayı olumsuz etkileyebilir."

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Mayo Clinic’ten Dr. Donald Hensrud ise iftar ve sahurda yapılan yanlış beslenme tercihlerini şu şekilde yorumladı:

"Ramazan ayında sağlıklı karbonhidratlar, lif ve protein ağırlıklı bir beslenme tercih edilmelidir. Kızartma ve hamur işleri, kısa süreli enerji sağlasa da uzun vadede yorgunluk, mide rahatsızlıkları ve kilo alımına yol açabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

1. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 'de yayımlanan bir çalışma, kızartmalar ve işlenmiş karbonhidratların uzun vadede mide-bağırsak sistemini olumsuz etkilediğini ve asit reflü gibi sorunlara yol açabileceğini gösterdi.

2. American Journal of Clinical Nutrition 'da yayımlanan bir araştırma, yüksek yağlı ve kızartılmış yiyeceklerin kandaki kötü kolesterol seviyesini artırarak kalp hastalığı riskini yükselttiğini ortaya koydu.

3. Nutrition Reviews 'de yayımlanan bir inceleme, Ramazan ayında dengeli bir diyetin, enerji seviyelerini düzenlediğini ve açlık hissini kontrol etmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

KIZARTMA VE HAMUR İŞLERİNİN ZARARLARI

1. Sindirim Sorunları: Bu tür gıdalar, mide rahatsızlıklarına ve şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerine yol açabilir.

2. Kilo Artışı: Yüksek kalorili bu yiyecekler, enerji dengesi sağlanamadığında kilo alımına neden olabilir.

3. Düşük Enerji Seviyeleri: Kızartma ve hamur işleri, kısa süreli enerji sağlasa da uzun vadede kan şekerinde ani düşüşlere yol açarak yorgunluk hissini artırabilir.

4. Kolesterol Artışı: Yüksek yağ oranları, kötü kolesterol (LDL) seviyesini artırarak kalp-damar sağlığını olumsuz etkiler.

5. Susuzluk Hissi: Tuzlu ve yağlı yiyecekler, gün boyunca susuzluk hissini artırabilir ve vücudun su dengesini bozabilir.

RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

1. Lifli Besinler Tüketin: Sebze, meyve ve tam tahıllı ürünler gibi lif açısından zengin yiyecekler, sindirimi destekler ve uzun süre tokluk sağlar.

2. Sağlıklı Protein Kaynakları: Tavuk, balık, yumurta ve baklagiller gibi protein ağırlıklı besinleri tercih edin.

3. Su Tüketimini Artırın: Gün içinde sıvı kaybını telafi etmek için iftar ve sahur arasında bol su içmeye özen gösterin.

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4. Şekerden Kaçının: Şekerli tatlılar yerine doğal şeker içeren meyveler tercih edin.

5. Pişirme Yöntemini Değiştirin: Kızartma yerine, ızgara, fırınlama veya haşlama yöntemlerini tercih edin.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Dr. Frank Hu, "Ramazan ayında sağlıklı beslenme, orucun fiziksel ve ruhsal faydalarını maksimize etmek için kritik öneme sahiptir. Kızartmalar ve hamur işleri yerine, dengeli ve besleyici bir diyet uygulanmalıdır" dedi.

Dr. Donald Hensrud ise, "Orucun amacı sadece aç kalmak değil, aynı zamanda bedeni ve zihni sağlıklı bir şekilde yenilemek. Sağlıklı beslenme, bu sürecin önemli bir parçası" şeklinde ekledi.