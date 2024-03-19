Ramazan'da kızlı erkekli spor yapılıyor dediler. Spor salonunun içine çöplerini döktüler

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, bir grup kadın iddiaya göre spor yapanları protesto etmek için fitness salonunun önüne çöp döktü. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.