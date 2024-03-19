Ramazan'da kızlı erkekli spor yapılıyor dediler. Spor salonunun içine çöplerini döktüler

Kaynak: Adana Haber Ajansı
Ramazan'da kızlı erkekli spor yapılıyor dediler. Spor salonunun içine çöplerini döktüler
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, bir grup kadın iddiaya göre spor yapanları protesto etmek için fitness salonunun önüne çöp döktü. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"Adana Haber Ajansı" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan habere göre; bir grup kadın "Ramazan ayında spor yapılmaz" diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü.

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Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bir grup apartman sakini, evlerinin altında bulunan spor salonunu protesto etti. 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek işyerinin önüne çöp döktü.

"EDEBİNİZLE YAPACAKSINIZ"

Paylaşılan görüntülerde ise kadınların "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuluyor.

İşyerinin önüne çöp dökülmesine tepki gösteren işletme sahiplerinin ise, "Git İran'da yaşa. Tazminat davası açacağım size" dediği duyuluyor.

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