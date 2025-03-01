Ramazan'da sağlıklı beslenme rehberi! İftar ve sahur için öneriler

Stanford University'den Dr. Christopher Gardner, iftar ve sahurda doğru beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Ramazan boyunca uzun süreli açlık dönemleri yaşanır ve bu nedenle iftar ve sahur öğünlerinde dengeli ve besleyici gıdalar tüketmek hayati önem taşır. Doğru besinler, enerjinizi yüksek tutar ve sağlığınızı korur" dedi.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Frank Hu, iftar ve sahurda hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Frank Hu, "İftar ve sahur öğünlerinde protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmek, gün boyu enerji seviyelerini dengede tutar ve açlık hissini azaltır" şeklinde açıklamada bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: RAMAZAN'DA BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada, Ramazan boyunca dengeli bir beslenme düzeninin, sadece mide sağlığını korumakla kalmayıp genel vücut sağlığını da iyileştirdiği belirtildi.

Araştırma, iftar ve sahurda doğru besinleri tüketen kişilerin enerji seviyelerinin daha yüksek ve mide şikayetlerinin daha az olduğunu ortaya koydu.

İFTAR VE SAHURDA TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

1. İftar

- İftarı hafif gıdalarla açmak, mideyi yormadan enerji sağlamanın en iyi yoludur. İftarda hurma ve su ile oruç açmak, hem enerji sağlar hem de mideyi rahatlatır. Ardından çorba, sebzeler ve protein açısından zengin bir ana yemek tüketmek önemli.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "İftarı hafif gıdalarla açmak ve dengeli bir ana yemek tüketmek, sindirimi kolaylaştırır ve enerji seviyelerini dengede tutar" diye ekledi.

2. Ara Öğün (İftar Sonrası)

- İftardan yaklaşık bir saat sonra hafif bir ara öğün, vücudun enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur. Yoğurt, meyve veya tam tahıllı atıştırmalıklar tercih edilebilir.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Frank Hu, "İftar sonrası ara öğünler, enerji seviyelerini dengede tutarak metabolizmayı destekler" dedi.

3. Sahur

- Sahur, oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan kritik bir öğündür. Protein, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar içeren bir sahur, gün boyu tok kalmanıza yardımcı olur. Stanford University 'den Dr. Christopher Gardner, "Sahurda protein ve lif açısından zengin besinler tüketmek, gün boyu enerji seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur," şeklinde ifade ediyor.

4. Ara Atıştırmalık (Sahur Öncesi)

- Sahurdan önce hafif bir atıştırmalık, özellikle su ve lif içeren gıdalar tercih edilmeli.

Taze meyveler ve kuruyemişler, bu süreçte iyi bir seçenek olabilir.

University of California, Berkeley'den Dr. Dariush Mozaffarian, "Sahur öncesi hafif atıştırmalıklar, vücudun su dengesini korur ve sindirimi destekler" dedi.

GELECEK ÖNERİLER VE RAMAZAN'DA DOĞRU BESLENME STRATEJİLERİ

Uzmanlar, Ramazan ayında doğru beslenme alışkanlıklarını benimsemenin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı koruma açısından önemini vurguladı.

Harvard School of Public Health'ten Dr. Walter Willett, "Ramazan boyunca dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, oruç tutan kişilerin genel sağlık durumunu iyileştirir" dedi.