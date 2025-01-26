Rangers, Dundee United engelini rahat aştı

Rangers, Tannadice Park’ta oynanan karşılaşmada 10 maçlık deplasman galibiyetsizliğini sonlandırdı. Teknik direktör Philippe Clement’in öğrencileri, erken gelen Dundee United golüne rağmen pes etmedi. Sam Dalby'nin golüyle geri düşen Rangers, Mohamed Diomande'nin şık plase vuruşuyla skoru eşitledi. İkinci yarının hemen başında Robin Propper'ın şutuyla öne geçen konuk ekip, son dakikalarda Cyriel Dessers'ın nefis vuruşuyla galibiyeti perçinledi.

Ancak maçın sonunda Rangers’ın sevincine gölge düştü. Diomande, rakip oyuncu Kevin Holt ile yaşadığı tartışmada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem Nick Walsh, VAR incelemesi sonrası kararını değiştirmedi. Clement, bu kararı "sert ve haksız" olarak nitelendirdi ve kulüp cezaya itiraz edeceklerini duyurdu.

UNİTED YETERSİZ KALDI

Dundee United, Rangers karşısına hücum ağırlıklı bir oyun planıyla çıktı. Teknik direktör Jim Goodwin, lig lideri golcü Sam Dalby’ye destek olması için Rauri Paton’u sahaya sürdü. Ev sahibi ekip, ilk yarıda birçok gol fırsatı buldu. Dalby'nin kafa vuruşu direkten dönerken, Luca Stephenson'un şutu Rangers kalecisi Jack Butland tarafından kornere çelindi.

Will Ferry'nin uzun taç atışından gelen golle öne geçen United, ilk yarıyı dengede tamamladı. Ancak ikinci yarıda Robin Propper’ın savunmanın boş bıraktığı alanda attığı golle momentumunu kaybetti. Son dakikalarda Kai Fotheringham'ın şutunda top direkten döndü, ancak ofsayt gerekçesiyle oyun devam etmedi.

RANGERS’IN MÜCADELE RUHU

Manchester United’a karşı oynanan moral bozucu Avrupa Ligi maçından sonra gelen bu galibiyet, Rangers’ın sezon umutlarını canlı tuttu. Clement, özellikle fiziksel ve zihinsel yorgunluklarına rağmen oyuncularının mücadeleci ruhundan memnun olduğunu belirtti. Mohamed Diomande'nin yanı sıra Hamza Igamane’nin performansı dikkat çekti.

Rangers’ın bu galibiyeti, ligde Celtic ile puan farkını azaltmak adına kritik bir adım olsa da tartışmalı kırmızı kart, ilerleyen haftalarda takımın planlarını etkileyebilir.