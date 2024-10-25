Rangers, FCSB karşısında güven tazeledi

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Rangers, FCSB karşısında güven tazeledi

Philippe Clement yönetimindeki Rangers, hafta sonu alınan Kilmarnock yenilgisinin ardından, FCSB karşısında 4 gollü bir Avrupa Ligi zaferiyle toparlanma sinyalleri verdi. Belçikalı teknik adam, “Alışkanlıklar, bağlantılar ve tutarlılık yaratmalıyız” dedi.

Rangers teknik direktörü Philippe Clement, takımının hafta sonu Kilmarnock karşısında aldığı mağlubiyet sonrası FCSB karşısında 4-0’lık Avrupa Ligi galibiyetiyle cevap vermesini memnuniyetle karşıladı. Karşılaşma öncesi, performansın yanı sıra reaksiyonun da önemli olduğunu vurgulayan Clement, bu galibiyetin takımın Avrupa'daki en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

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Vaclav Cerny'nin etkili oyunu, Rangers'a üstünlük kazandırırken, Tom Lawrence'in açılış golüne ve Cerny'nin iki golüne Hamza Igamane’nin son vuruşuyla katkı sağlandı. Clement, "Kaybetmekten bıkmıştık. Bu galibiyet, takımın potansiyelini ortaya koyuyor ancak daha iyiye gitmek için zamana ihtiyacımız var" dedi. Taraftar desteğiyle birlikte oyuncularına güven aşıladığını belirten Clement, odaklanmalarını alışkanlık ve tutarlılık üzerine kurmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Maçta Lawrence, Cyriel Dessers ve Leon Balogun’un yaşadığı sakatlıklar teknik ekibin başını ağrıtırken, Clement, takımın Avrupa yolunda umut verici bir temele sahip olduğunu vurguladı.

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