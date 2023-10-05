Rant hırsı ve sorumsuzluğun faturasını çocuklar canlarıyla ödedi

Gerçekgündem’den Ökkeş Taşkın’ın haberine göre; Akyol hakkında açılan dava ise iki yıldır devam ediyor. Avukat Özgür Kip, hızlı karar ve caydırıcı cezaların önemine dikkat çekiyor.

İnşaat Sahibi Asli Kusurlu Bulundu

Olay, 10 Mart 2021’de Çekmeköy’de meydana geldi. Hasan ve Hüseyin Böyür kardeşler, yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düştü ve boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, inşaat sahibi Orhan Akyol hakkında “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattı. Akyol, tutuklandı ancak kısa süre sonra serbest kaldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise Akyol’un asli kusurlu olduğu ve inşaat içerisinde ve çevresinde gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Dava İki Yıldır Sürüyor

İki kardeşin ölümüne neden olan ihmal davası ise iki yıldır sürüyor. Böyür ailesinin avukatı Özgür Kip, duruşmalarda Akyol’un tekrar tutuklanması için talepte bulunduklarını ancak mahkemenin bunu reddettiğini söyledi. Kip, yeni delillerin ortaya çıkmasına rağmen Akyol’un hala serbest olduğunu ve verilen dilekçenin işleme alınmadığını belirtti. Kip, Sancaktepe’de dün yaşanan ve üç çocuğun benzer şekilde öldüğü olayın Çekmeköy’de yaşanandan farklı olmadığını ve yargının bu tür olaylarda hızlı ve caydırıcı kararlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Benzer Olay Sancaktepe’de Tekrarlandı

Öte yandan dün Sancaktepe’de de benzer bir olay yaşandı. İki gündür kayıp olan üç kardeşin cansız bedeni, bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Sancaktepe Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliği ile ortaklaşa inşa edilen projede de Çekmeköy’de olduğu gibi güvenlik önlemleri noktasında büyük ihmallerin olduğu ortaya çıktı.