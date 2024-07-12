Rapçi Çakal çocuklara ahlaksız sözlerle şarklı söyledi. İlkokulda skandal görüntüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rapçi Çakal çocuklara ahlaksız sözlerle şarklı söyledi. İlkokulda skandal görüntüler

Müzik camiasının son zamanlarda popüler isimlerinden Çakal sahne adlı Emirhan Çakal, Bursa’da bir İlkokul’da küçük çocuklara ahlaksız sözlerinin olduğu bir şarkıyı söyledi. Görüntülere tepki yağdı. Bakanlık soruşturma başlattı.

Bursa’da skandal bir olay yaşandı. Osmangazi ilçesinde bulunan Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu’nda geçtiğimiz Haziran ayında yapılan karne töreninde tepki toplayan görüntüler gün yüzüne çıktı. Karne törenine davet edilen Çakal, yaşları daha 6-10 yaşları arasında değişen ilkokul çocuklarına ahlaksız sözlerin yer aldığı şarkıyı söyledi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu skandal olay hakkında soruşturma başlattı. Çakal’ın “İmdat” adlı şarkısında yer alan söz ve imaların küçük yaştaki öğrencilerin yanında söylenmesi ve söylettirilmesi gündem oldu.

ŞARKININ SÖZLERİ

Tepki toplayan şarkının sözlerinde ise ‘Ballı viski, yengeniz heyecanlı, her güne yeni kız farklı pantolon’ gibi çocukların ahlakına uygun olmayan kelimeler yer alıyor.

Şarkının sözlerinden bir kısmı şu şekilde:

Corona, midye, sahil

Kime güven'cez ağa herkes hain

Ballı, ballı viski

Yengeniz heyecanlı, düştü

***********

Akşama ev var mı? (rüştü)

Yalnız içen varsa (küstüm)

Eskiden ağlardım (güldüm)

Şimdi sakallandım (büyüdüm)

************

İmdat, imdat yok mu kafamızı yakalıcak?

Arabayı valeden aldırıcak

Bu gece ben kullanmıcam

************

Gelsene bana Çakal, kocam Ankara'da

Lafı bile duydum arada derede

Aramadım onu ama yanlış anlama

Sörf yapılan hep farklı dalgalar

********

Yerinde duramaz canlı, canlı, ya

Vampire gibisin kanlı, kanlı love

Aşk yaşanır mı kanka kankaya?

Dönüyoz virajı yanlı, yanlı ya

********

Her güne yeni kız, farklı pantolon

Bana harcamak için vakti var mı bol?

Sadece benmişim başka derdi yok

Benim gözümde bi' farkı kalmıyo'

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