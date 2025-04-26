Rapçi Sefo'nun evinde yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rapçi Sefo'nun evinde yangın çıktı

Sefo olarak bilinen rapçi Seyfullah Sağır'ın ailesinin evinde yangın çıktı. Sağır, ailesinin durumun iyi olduğunu açıkladı.

Sefo diye bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır’ın memleketi Samsun’daki aile evinde çıkan yangın söndürüldü.

Sefo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi” ifadelerine yer verdi.

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Yangın, dün gece saatlerine İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’ndeki sitedeki 10 katlı binanın son katında meydana geldi. ‘Sefo’ mahlaslı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır’ın aile evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.

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Sefo’nun ablasının ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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