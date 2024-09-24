Raptors, Vince Carter’ın formasını emekli edecek

NBA’de tarihin en estetik basketbolcu olarak ünlenen Vince Carter, 22 sene aralıksız oynadıktan sona emekli oldu. Eski basketbolcu ekim ayında Hall of Fame sınıfına alınarak efsaneler arasında yer alacak. Özellikle 2000 yılındaki All Star smaç yarışmasındaki performansı ile hafızalara kazınan Carter’ın 7 sezon boyunca giydiği Raptors forması emekli edilecek. Kanada ekibi, Carter’ın 15 numaralı formasını Scotiabank Arena'nın tavanına asarak emekli edecek.

Toronto Raptors'ın, efsanevi oyuncusu Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekliye ayıracağı bildirildi.

TSN'den Josh Lewenberg, Toronto'nun 2 Kasım'da Sacramento Kings'e karşı oynayacağı maçta Carter'ın formasını emekliye ayıracağını ve bu formanın, Scotiabank Arena'nın tavanına yükseltilecek ilk Raptors forması olacağını kaydetti.



Raptors'ın 1998 NBA Draft gününde yaptığı bir takasla kadrosuna kattığı Carter, ilk sezonunda Yılın Çaylağı seçildiği Toronto'da yedi sezon geçirmiş ve 23,4 sayı, 5,2 ribaund ve 1,3 top çalma ortalamaları yakaladığı bu yedi sezonun altısında All-Star seçilmişti.



Raptors forması giydiği süreçte yaptığı smaçlarla ve yüksek derecede akrobatizm içeren oyun stiliyle tüm dikkatleri üzerine çeken Carter, 2000 yılının All-Star Hafta Sonu'ndaki Smaç Yarışması performansıyla global anlamda ün kazanmış ve 'Half Man, Half Amazing' lakabını kazanmıştı.

Carter’ın 15 numaralı Nets formasının da emekli edileceği açıklanmıştı. 22 sezon aralıksız NBA’de oynayan Carter 8 takımın formasını giydi.