Rashica, 10 maç sonra gol sevinci yaşadı

Kaynak: İHA
Rashica, 10 maç sonra gol sevinci yaşadı

Beşiktaş’ta Kosovalı oyuncu Milot Rashica, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig’de 10 hafta sonra gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 28 yaşındaki kanat oyuncusu, müsabakanın 44. dakikasında takımın 2. golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig’de son olarak 25. haftada Eyüpspor filelerini havalandıran Rashica, 10 hafta sonra golle tanışmış oldu. Rashica 62. dakikada Immobile’nin attığı 3. golün de hazırlayıcısı oldu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından maça 11’de başlatılan Milot Rashica, 73. dakikada yerini Keny Arroyo’ya bıraktı.

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