Rasim Ozan fena salladı: İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV canlı yayında, “Eğer ben isteseydim seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı.” dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin olarak "Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için iki adım atılması şart. Bütün AK Partililer ayağa kalkmalı ve bu yasağın kaldırılmasını istemeli" yorumuyla da dikkat çekmişti.

"Bu senin alnından silinmeyecek"

Beyaz TV'de Mayıs ayında katıldığı Derin Futbol Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında FETÖ tartışması çıkmış;

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı" ifadesine tepki gösteren Koç "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek" demişti.

'HAPSE ATIYORLARDI BUNU, BİZ DEVREYE GİRDİK'

Rasim Ozan Kütahyalı, yine Mayıs ayında katıldığı bir yayında, "Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'na terör örgütü dedi. Hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik. Nagehan (Alçı) da onu aradı. Baktık yaşlı başlı kadın... CHP sahip çıkmadı" iddiasında bulunmuştu.

Arslan ise "Sizin sayenizde hapisten kurtulacaksam hapis yatmayı tercih ederim" diye yanıt vermişti.

Daha önce ekranlardan kovulmuştu

Rasim Ozan Kütahyalı 2017 yılında Beyaz TV'de canlı yayınlanan futbol programı sırasında "Boşnak s....su" demiş ve Boşnaklar ayaklanınca ekranlardan uzaklaştırılmıştı..

Kütahyalı’nın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca için, “Kapalı Çarşı kaşarıdır” şeklinde hakaret içeren ifadeleri de tepki toplamıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı kimdir?

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı Türk köşe yazarı ve futbol yorumcusudur.

Şu anda Güneş gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Aynı zamanda Beyaz/Derin Futbol'da yorumculuk da yapmaktadır.

Nagehan Alçı ile 2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2 çocuğu bulunmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı, 17 Mayıs 2008 tarihinde Taraf'ta köşe yazarlığına başladı.

Takvim ve Sabah'ta da yazarlık yaptı.

Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe programında yorumculuk yaptı.

Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında siyaset ve futbol yorumculuğu gerçekleştirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eğitimi Ne?

60. Yıl Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı fakat yarım bıraktı.