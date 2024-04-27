Rasim Ozan Kütahyalı bu defa da Fatih Terim'in dayanamadığı zaafını açıkladı

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Rasim Ozan Kütahyalı bu defa da Fatih Terim'in dayanamadığı zaafını açıkladı
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim’e ilişkin Rasim Ozan Kütahyalı’dan flaş bir çıkış geldi. Rasim Ozan, Fatih Terim’in birkaç haftaya Panathinaikos’tan gönderileceğini iddia etti.

Panathinaikos, aralık ayında sürpriz bir karar alarak takımın başına Türkiye’de özellikle Galatasaray’da yakaladığı başarılarla tanınan Fatih Terim’i getirdi.

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Yunan temsilcisinin başında şimdiye kadar 24 karşılaşmaya çıkan Terim, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, 71 puan ile 2’nci sırada yer alıyor.

Terim, geçtiğimiz çarşamba günü lig lideri AEK karşısında 3-0 kaybetmesinden sonra şampiyonluk yolunda ağır yara aldı ve lider ile aralarındaki puan farkı 4’e yükseldi.

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“PANATHİNAİKOS’TAN GÖNDERİLECEK”

AEK karşısında kaybetmesiyle ve hakemlere yönelik sert tepkileriyle eleştirilerin hedefi olan Fatih Terim hakkında Rasim Ozan Kütahyalı flaş bir iddiada bulundu.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ROK olarak bilinen Rasim Ozan, Fatih Terim’in birkaç haftaya Panathinaikos’tan gönderileceğini öne sürdü.

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Fatih Terim’in yakında yabancı hakemleri döveceğini belirten Rasim Ozan, ayrıca Terim’in kayrılmaya alışmış bir teknik direktör olduğunu ve kayrılmadığı zaman delirdiğini öne sürdü. Rasim Ozan, Türk teknik direktörün 3-4 haftaya Panathinaikos'tan gönderileceğini iddia etti.

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