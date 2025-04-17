Rasim Ozan Kütahyalı, CHP kurultayı davası sonrası 17 Nisan itibarıyla partiye kayyum atanacağını iddia etmişti.

Sosyal medya paylaşımının ardından Adalet Bakanı yılmaz Tunç iddiayı hızla yalanlamış, Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı da verildiği ortaya çıktı. Kütahyalı'nın ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

Sabah'ın haberine göre; Rasim Ozan Kütahyalı'nın "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" şeklindeki iddiasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

NELER OLMUŞTU?

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyum atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.