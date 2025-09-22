Rasim Ozan Kütahyalı sessiz sedasız dünyaevine girdi! Eşi bakın kim çıktı

Kütahyalı, nikahından özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında, "Aile arası bir sade nikâhtı" notunu düşen Kütahyalı, törenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

“HAYATIMIN EN ANLAMLI GÜNÜ”

Eşinin sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımı da yayınlayan Kütahyalı, eşinin "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" sözleriyle mutluluğunu dile getirdiğini gösterdi.

Nikah törenine Kütahyalı'nın yakın çevresinden oluşan arkadaş grubu katıldı.

PINAR AYAZ KİMDİR?

Öte yandan, Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın pilates antrenörü olduğu öğrenildi.

Kütahyalı, geçtiğimiz yıl eski eşi Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde evliliğini sonlandırmıştı.