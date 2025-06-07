Rasim Ozan Kütahyalı’dan AKP’lilere şemsiye tavsiyesi

YouTube kanalında Areda Survey Şirketi'nin “Toplumsal Nabız Araştırması"nı değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı, şu çarpıcı tespitlerde bulundu:

“İmamoğlu olayına toplumun bakışı; AK Partililerin bazen memnun olacağı bazen CHP'lilerin memnun olacağı sonuçlar gelecek ama mühim olan objektif manzarayı tespit etmektir.

*İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşme öncesinde bavulların otele taşınması ve kameraların bantlanması görüntüleri sizce neyi gösteriyor; yüzde 52.9 bir yolsuzluk işareti olabilir yüzde 47.1 da bir rutin bir güvenlik tedbiridir.

*AK Partililerin yüzde 97'si yolsuzluk işaretliyor, CHP’lilerin yüzde 82,5’i rutin güvenlik tedbiri diyor. Yüzde 17,5'u da yolsuzluk işareti olabilir diyor.

*Diğer iki parti ise şaşıracaksınız; İYİ Parti seçmeni yüzde yüzde 95’le bir güvenlik tedbiri diyor. İYİ Parti seçmeni CHP seçmeninden çok İmamoğlu’na sahip çıkıyor.

Bilimsel araştırma bakın; DEM Parti de yüzde 90 rutin bir güvenlik tedbiri diyor, yüzde 10 yolsuzluğu işaret ediyor.”

“Genel seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusundan memnun olmayan AKP’lilere dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı şöyle konuştu:

“Bundan memnun olmayan AK Partili arkadaşlarım, meteoroloji gibidir. Bu insanların yaptığı iş ‘yağmur yağacak deme’, ‘ öyle yağmasın’, ya böyle bir saçmalık olur mu? Yağmur yağacak bir şemsiyeni al, önlemini al.”

Kütahyalı şöyle devam etti:

“Rahmetli Tarhan Erdem bu bilimsel araştırma sektörünün öncüsüydü. Rahmetli ‘Yüzde 47 alacak AK Parti’ dedi 2007'de… Bekir Coşkun bunun üzerine; ‘Erdemli Tarhana’ diye yazı yazdı, ‘satılıksın Tayyip Erdoğan'ın’ bilmem ne diye... Halbuki adam gördüğünü çaldı. Survey dürüst bir şirket; AK Parti bu pazar milletvekilliği olsa oyu yüzde 31.7… CHP’nin oyu ise yüzde 32,5, kafa kafaya yani.

Burada bilim adamlarının görüşünden size okuyayım bu pazar gerçekleşecek olan bir seçimde nisan sonu itibariyle oyunu belirgin biçimde artıracak olan partinin CHP olduğu görülmektedir. Fakat AK Parti de arttırıyor.

Bakın zaten Ali Bayramoğlu yazdı; CHP arttırıyor AK Parti de arttırıyor. CHP biraz daha kuvvetli arttırıyor. CHP 2023 milletvekilliği seçiminde yüzde 25.3 olan oy oranını yaklaşık 7 puan artırarak yüzde 32'ler bandına çıkarmıştır.”