Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş ayrılık kararı!

Beyaz Futbol'da yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, "Ara vermek istiyorum" ifadeleriyle ayrılığı açıkladı.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumlarda bulunan Kütahyalı, bu zor günlerde yıprandığını ve ara vermek istediğini belirten bir mesaj paylaştı.

Rasim Ozan’ın ifadesi ortaya çıktı. CHP’ye kayyum atanacağını iddia etmişti

Kütahyalı'nın paylaştığı veda mesajı şekilde:

Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum.

Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri.

Beyaz Futbol’a mola ricamı Osman Gökçek’e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek.

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Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener’i, üstadlarım Ahmet Çakar’ı, Sinan Engin’i, Abdülkerim Durmaz’ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum.

Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum.

Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol’u kaçırmayın sevgili izleyicilerim.