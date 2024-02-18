Rasim Ozan Kütahyalı'dan ‘gizli’ Adnan Oktar belgesi: Dimdik durmuşlar

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Rasim Ozan Kütahyalı'dan ‘gizli’ Adnan Oktar belgesi: Dimdik durmuşlar
Rasim Ozan Kütahyalı, Adnan Oktara ait olduğunu idda ettiği "gizli" bir belgeyi paylaştı. Belgede, Oktar ve örgütü hakkında karalayıcı yayınlar yapan gazetecilerin isimleri yer aldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, Adnan Oktar'a ait olduğunu iddia ettiği 'gizli' bir belge paylaştı.

Belgede, Oktar ve örgütü hakkında haberler yazan ve karalayıcı yayınlar yapan gazetecilerin isimleri yer alıyor.

Kütahyalı, sosyal medya hesabından paylaştığı belgede Oktar’ın ‘düşmanlarını sıraladığını’ kaydetti.

Kütahyalı, paylaşımına şu notu düştü:

"Adnan Oktar suç örgütü dava dosyasından bir gizli belge… Adnan’ın düşmanlarını sıraladığı 2000’lere ait bir doküman… Hem Ertuğrul Özkök, Hem Zafer Mutlu ve Dinç Bilgin hem de dokümanda olan diğer isimler Adnan Oktar suç örgütüne karşı dimdik durmuşlar. Hepsini tebrik ediyorum…"

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