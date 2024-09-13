Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'ya hırsızlık davası

Rasim Ozan Kütahyalı, eski eşi gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Kütahyalı, 7 Haziran 2024 tarihinde ortak konutlarına giren Alçı’nın kendisine ait cep telefonunu çaldığını iddia ederek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı’nın cep telefonunu yanlışlıkla aldığını belirttiği ifade ediliyor. Ayrıca, Alçı’nın cep telefonunun kendisinde olmadığına dair mesajlar gönderdiği belirtilmiş.

Alçı’nın savunmasında ise, Rasim Ozan Kütahyalı’nın üçüncü kişilere kendisi hakkında olumsuz söylemlerde bulunduğunu ve bu iddiaları ispatlamak amacıyla cep telefonunu başsavcılığa teslim ettiği ifadesi yer alıyor.

Nagehan Alçı, telefonu kendisinin savcılığa teslim ettiğini ifade ederek, "Telefonda Rasim Ozan Kütahyalı’nın benimle ilgili mesajlaştığını, kendisini polis olarak tanıtarak iftiralar attığını ve beni hedef göstermeye çalıştığını gördüm, bunun da suç olduğunu bildiğimden dolayı savcılığa verdim. Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘hırsızlık’ dediği olayın ana konusunu ben kendim savcılığa teslim ettim. Söz konusu telefon suç delili olarak savcılıkta, bunun altını çizeyim" şeklinde konuştu.

"MAHKEMELERİ OYALIYOR"

Rasim Ozan Kütahyalı ile hakaret ve nafaka başta olmak üzere aralarında çok fazla dava olduğunu açıklayan Alçı, "Yaptığımız boşanma protokolü başta olmak üzere hukuka hiç bir şekilde uymayan bir kişiyle karşı karşıyayım. Tek kuruş nafaka alamadım mesela…. Biz boşanalı ekim ayında bir yıl olacak. Mahkemeleri oyalıyor” dedi.