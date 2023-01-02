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  • Rasim Ozan Kütahyalı’ya suç duyurusu: Canlı yayında aşağılık sözler söylemişti

Rasim Ozan Kütahyalı’ya suç duyurusu: Canlı yayında aşağılık sözler söylemişti

Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programının yılbaşı özel bölümünde Rasim Ozan Kütahyalı’nın küfür etmesi büyük tepki çekmişti. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:44
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Rasim Ozan Kütahyalı’ya suç duyurusu

Rasim Ozan Kütahyalı’ya suç duyurusu: Canlı yayında aşağılık sözler söylemişti
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Ertem Şener’in sunduğu Derin Futbol programında yılbaşı özel yayın yapıldı. Programda şarkı söyleyen Ahmet Çakar’ın yanına gelen Rasim Ozan Kütahyalı, Çakar’a “Hocam, Suki Yo şarkısını söyle” dedi. Ahmet Çakar ortamın ışığının kısılmasını isterken Rasim Ozan Kütahyalı “S.kiyo, S.kiyo” diyerek küfür etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün ‘muhalif’ kanallara ceza yağdırırken, iktidara yakın kanallara yönelik herhangi bir yaptırım uygulamadığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

TELE1’e konuşan Taşçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi:

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, canlı yayında bir televizyon kanalında ülkemizdeki Boşnakları hedef alan zat hala canlı yayınlara da çıkartılıyor. Bu sefer yılbaşı programında canlı yayında resmen küfrediyor. RTÜK bunu sadece izliyor. Dilekçesini hazırlıyorum. Bugün suç duyurusunda bulunacağım. İktidara yakın diye bir kanalda yayıncının istediği her şey söyleyeceği anlamına gelmiyor.

 

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Misafir
2.01.2023 15:48
Adamlar ayarı iyice kaçırdı.  
 
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