Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçında ilk 11'ler belli oldu. Flaş Arda Güler detayı

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında yapılacak maçla sahibini bulacak.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak, TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.
Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
Real Madrid 6'ncı, Atalanta ise ilk zaferini elde etmeye çalışacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni Bellingham; Mbappe, Vinícius Junior, Rodrygo
Yedekler: Lunin, Fran Gonzalez, Camavinga, Modric, Arda Güler, Endrick, Lucas Vazquez, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim, Ramon
Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolosinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Mario Pasalic, De Ketelaere, Lookman