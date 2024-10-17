Real Madrid, Celtic'e acımadı

Real Madrid Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki ikinci maçında Celtic’i 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Celtic, ikinci maçında da puan alamazken, İspanyol temsilcisi maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

Madrid ekibi, Caroline Weir’in 7. dakikada attığı muhteşem golle öne geçti. İskoç oyuncu, 20 metre mesafeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Celtic, maç boyunca Madrid’in yoğun baskısına rağmen devreyi sadece 1-0 geride kapatmayı başardı. Ancak ikinci yarıda Real Madrid, farkı açmayı sürdürdü.

Signe Bruun, 72. dakikada Eva Navarro’nun ortasına güzel bir kafa vuruşu yaparak farkı ikiye çıkardı. 80. dakikada ise Caroline Moller, Celtic kalecisi Kelsey Daugherty'nin önde olduğunu fark ederek akıllı bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Maçın son anlarında, Linda Caicedo’nun penaltıdan attığı golle mücadele 4-0 sonuçlandı. Penaltı, Caicedo'nun Shannon McGregor tarafından düşürülmesi sonucu kazanıldı. Bu galibiyetle Real Madrid, gruptaki ilk puanlarını alırken, Celtic ikinci yenilgisini tattı.