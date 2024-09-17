Real Madrid çıldırdı. Transfer listesini şimdiden hazırlıyor

Sezon başında Mebappe’yi bedelsiz olarak kadrosuna katan Real Madrid, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmaya başladı. İspanyol devinin listesinde Premier Lig’in yıldızlarının olduğu öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Real Madrid’in listesinin zirvesinde Liverpool’dan ayrılması gündeme gelen Trent Alexander Arnold bulunuyor. İngiliz savunmacının sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Ancak Liverpool’un yıldız savunmacıyı kadroda tutması için tüm yolları deneyeceği belirtiliyor. İngiliz oyuncunun takımdan ayrılması geçtiğimiz transfer döneminde de gündeme gelse de gerçekleşmedi.

LİSTEDE RODRI DE VAR

Real Madrid’in listesinde dikkat çeken bir başka isim de Rodri oldu. Manchester City forması giyen İspanyol orta saha son dönemdeki performansı ile bazı otoriteler tarafından ‘Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu’ olarak niteleniyor. Teknik Direktör Guardiola’nın göz bebeği olarak görülen tecrübeli oyuncunun takımı ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gelen son haberlere göre Manchester City, yıldız oyuncu ile sözleşmeyi uzatmak istiyor. Ayrıca Real Madrid’in Rodri’yi transfer etmek için ciddi bir bonservisi gözden çıkarması gerektiği belirtiliyor.

SAVUNMAYA SALIBA VE ROMERO

İspanyol devinin transfer listesinde savunmanın merkezi için 2 alternatif bulunuyor. Bu oyuncuların Arsenal forması giyen Saliba ve Tottenham forması giyen Romero olduğu öğrenildi. İki oyuncunun da takımlarıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid’in önümüzdeki sezon çok güçlü transferler yapması beklenirken listenin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.