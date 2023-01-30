Real Madrid Real Sociedad'a takıldı

Ligde zirve yarışı veren iki takımdan Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı konuk etti.
Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla puanını 42'e yükselten ikinci sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki puan farkı, 5'e çıktı. Real Sociedad ise 39 puanla üçüncü sırada yer aldı.
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