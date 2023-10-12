Real Madrid İstanbul'da kazandı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 23 sayı farkla 103-80 yenildi.

KAYNAK: AA
Real Madrid İstanbul'da kazandı

Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle başlayan Real Madrid, 3. dakikada 11-5 öne geçti. Anadolu Efes, ilk 5 dakikada Larkin'in 5 sayı ve 2 asistlik etkili oyununa karşın diğer oyunculardan skor katkısı alamayınca 6. dakikada konuk ekip farkı çift hanelere taşıdı: 9-19. Lacivert-beyazlıların boş şutlardan yararlanamaması üzerine 8. dakikada İspanyol temsilcisi farkı 15 sayıya (9-24) kadar yükseltti. Erkan Yılmaz'ın oyuna dahil olmasıyla geri dönüşe imza atan Anadolu Efes, 15-0'lık seriyle farkı 2 sayıya (24-26) indirdi ve ilk periyot bu skorla sona erdi.

İkinci çeyreğe dışardan iyi başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada Beaubois'nın atışıyla eşitliği sağladı: 31-31. Savunmada sertliği artıran konuk ekip, 6-0'lık seri yakaladı. Serinin ardından üstünlüğü yeniden alan Real Madrid, Hezonja'nın üst üste üçlükleriyle 18. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-50. İlk yarı, İspanya temsilcisinin 55-41 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan misafir takım oldu. Kaptığı toplarla üst üste hızlı hücumları skora dönüştüren Real Madrid, 22. dakikada farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 43-62. Yabusele'nin boyalı alanda sayısıyla 25. dakikada maçta ilk kez farkı 20 sayının (48-69) üstüne çıkaran Real Madrid, final periyoduna 80-60 önde girdi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Real Madrid, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 103-80 kazandı.

Anadolu Efes ikinci maçından mağlup ayrılırken, Real Madrid üst üste ikinci galibiyetine imza attı.

Müsabakayı, milli okçu Mete Gazoz ve Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da takip etti.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Anadolu Efes: 80 - Real Madrid: 103

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan), Joseph Bissang (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 5, Thompson 20, Clyburn 4, Jones 5, Pleiss 6, Zizic 9, Willis 9, Beaubois 19, Erkan Yılmaz, Hollatz 3, Melih Tunca

Real Madrid: Campazzo 15, Causeur 18, Musa 10, Yabusele 22, Tavares 5, Rodriguez 2, Llull 3, Hezonja 14, Poirier 12, Deck 2, Ndiaye

1. Periyot: 24-26

Devre: 41-55

3. Periyot: 60-80

Beş faulle çıkan: 35.17 Thompson (Anadolu Efes)

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