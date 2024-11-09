Real Madrid, Osasuna’yı 4-0 mağlup etti

Real Madrid, Osasuna’yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Maçın başında Vinicius Jr’ın harika performansı dikkat çekerken, karşılaşma Eder Militao’nun ciddi bir diz sakatlığıyla gölgelendi. Brezilyalı stoper, sağ dizindeki çapraz bağının tamamen kopması nedeniyle acı içinde yere yığıldı ve sedye ile saha dışına alındı. 21 yaşındaki Raul Asencio, Militao’nun yerine sahaya girerek Real Madrid kariyerine ilk adımını attı. Kulüpten yapılan açıklamada, Militao’nun dizindeki çapraz bağın tamamen yırtıldığı ve menisküslerinin de zarar gördüğü bildirildi. Sakatlık nedeniyle önümüzdeki günlerde ameliyat olması bekleniyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası yaptığı açıklamada, “İlk yarıda üç sakatlık çok nadir görülür. Yoğun fikstür, oyuncuların dinlenmelerine ve taze kalmalarına engel oluyor. Sakatlık riski artıyor, bu sadece bizim için değil, genel bir durum” ifadelerini kullandı.

Vinicius Jr, attığı üç golle galibiyeti pekiştirdi. İlk golünü soldan içeri kat ederek kaleci Sergio Herrera’yı geçip uzak köşeye gönderdi. Jude Bellingham, Asencio'nun harika pasıyla sezonun ilk golünü kaydetti. Vinicius, ikinci golünü Andriy Lunin’in uzun pası sonrası kaleci Herrera’yı geçerek attı. Hat-trickini ise Brahim Diaz’ın asistinde tamamladı. Buna rağmen, Real Madrid’in sakatlık sorunları devam etti; Rodrygo ve Lucas Vazquez de maçta sakatlanan oyuncular arasında yer aldı.