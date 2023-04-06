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Barcelona'yı evinde rezil eden Real Madrid'in soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı

Real Madrid dün gece tarihi bir geceye imza attı. Barcelona'ya kendi sahasında 4 gol atarak Kral Kupası'nda finale çıkan Real Madrid'de maç sonunda soyunma odasında ilginç anlar yaşandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:41
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Real Madrid soyunma odasından flşa görüntüler

Barcelona'yı evinde rezil eden Real Madrid'in soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı
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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 4-0 mağlup etti.

Kral'ın takımı finalde Osasuna'nın rakibi oldu.

Barcelona'yı uzun süre sonra yeniden deviren Real Madrid'de Karim Benzema gecenin yıldızı oldu. 

Real Madrid'de 45+1'de Vinicius gecenin açılışını yaptı.

Sonrasında hat-trick'e imza atan Karim Benzema, Vinicius'a asisti yapan isim oldu.

Benzema, 50'de penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.

58 ve 81'de attığı gollerle Barcelona'ya tarihi yenilgisini tattırdı.

4-0'lık galibiyetle tur atlayan Real Madrid, finalde Osasuna'nın rakibi oldu.

SOYUNMA ODASINDA COŞKULU ANLAR

Maç sonrası Real Madrid'in soyunma odasında coşku dolu anlar yaşandı.

Modric'i ortalarına alan Real Madril futbolcuların sevinci kameralara yansıdı.

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