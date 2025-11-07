Geçtiğimiz sezon teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde sınırlı süre bulabilen Arda Güler, Xabi Alonso’nun göreve gelmesinin ardından adeta yeniden doğdu.

Genç yıldız, yeni hocasının en güvendiği isimlerden biri haline gelirken Real Madrid orta sahasının da değişmez oyuncusu oldu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 15 resmi maçta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

Arda Güler aynı zamanda taraftar oylamasıyla Real Madrid'de ekim ayının en iyi oyuncusu seçilerek başarılı formunun ödülünü adlı.