Real Madrid'de motivasyon: Arda Güler'e 1 milyon euro prim

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı final maçına hazırlanan Arda Güler'li Real Madrid'de başkandan oyunculara ödül vaadi geldi.

Diario AS’ye göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, turnuvayı kazanmaları halinde her Real Madrid oyuncusuna 1 milyon euro bonus sözü verdi.

Perez’in önerdiği bonusun, Real Madrid’in yarışmadan elde edeceği kazançlara ek olacağı vurgulandı.

Real Madrid yarı finalde yarın akşam son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG ile karşılaşacak. Turnuvanın diğer yarı final maçında Fluminense ve Chelsea bu akşam karşı karşıya gelecek.