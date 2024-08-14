Real Madrid'den süper rekor. Arda Güler havalara uçtu

49. UEFA Süper Kupa Real Madrid'in...

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atalanta ile Polonya'nın başkenti Varşova'da UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Narodowy Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi 2-0 kazanan Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan, 88. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler böylece Real Madrid kariyerinde üçüncü kupasını kaldırdı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonlukları yaşayan Arda, UEFA Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı.

Bu organizasyonda 6. kez mutlu sona ulaşan Real Madrid ise böylece Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren kulüp unvanını tek başına ele geçirdi, rekor kırdı.

Barcelona ve Milan'ın 5'er kez kazandığı Süper Kupa'yı Liverpool 4, Atletico Madrid de 3 kez havaya kaldırdı.