Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı
Fransa devi Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen Mbappe için Real Madrid'in teklifi belli oldu. İspanyol devinin önümüzdeki hafta teklif yapacağı kaydedildi.

Fransa Ligue 1 ekibi PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Real Madrid'in teklifi de belli oldu.

Marca'nın haberine göre; Real Madrid, ocak ayının ilk haftasında Mbappe ile iletişime geçecek ve teklifini sunacak.

İki tarafın da anlaşması halinde transferin kısa süre içerisinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Bu kapsamda Mbappe, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transfer döneminde istediği takımla görüşme hakkına sahip.

3812067-77493268-2560-1440.jpg

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF!
Haberin devamında, Real Madrid'in Kylian Mbappe için senelik 23.5 milyon euro maaş ve yaklaşık 120 milyon euro imza parası önereceği kaydedildi.

Takım içindeki maaş dengesinin korunması için Mbappe'ye bu teklifin yapılacağı ifade edildi.

Mbappe, teklifi kabul ederse Real Madrid'in en çok kazanan ismi olacak.
Kabul etmezse ise transferden vazgeçilecek.

Fransız yıldızın adı, görüşmelerden önce de sık sık Real Madrid ile anılmıştı.

22 MAÇ 21 GOL!
Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 22 maça çıkarken, 21 gol attı ve 2 asist yaptı.

İlgili Haberler
Çöl kulüplerinin istediği Salah, Mbappe ve Jadon Sancho’nun durumu belli oldu
Aston Villa liderliği eliyle itti. Kenan Yıldız tarihe geçti. PSG Mbappe ile 3 puana uzandı
Aston Villa liderliği eliyle itti. Kenan Yıldız tarihe geçti. PSG Mbappe ile 3 puana uzandı
İnanılmaz an! Mbappe Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Dünya güzeli kadın futbolcu Markovic Mbappe ve Haaland'dan bakın ne istedi
Mbappe'nin yeni adresini eski teknik direktörü açıkladı
Mbappe'nin açıklamalarına karşılık Felipe Melo'dan sert tepki: Öğrenmesi gereken daha çok şey var
Real Madrid'den Mbappe açıklaması
Real Madrid'den Mbappe açıklaması
Son Haberler
Sözcü'de 24 muhabir yılbaşı öncesi işten çıkarıldı Gündem
Sözcü'de 24 muhabir yılbaşı öncesi işten çıkarıldı
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü Otomotiv
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı Dünya
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı
Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar Sağlık
Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar
Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu Ekonomi
Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi? Keşfet
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi?