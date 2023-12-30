Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı

Fransa Ligue 1 ekibi PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Real Madrid'in teklifi de belli oldu.

Marca'nın haberine göre; Real Madrid, ocak ayının ilk haftasında Mbappe ile iletişime geçecek ve teklifini sunacak.

İki tarafın da anlaşması halinde transferin kısa süre içerisinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Bu kapsamda Mbappe, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transfer döneminde istediği takımla görüşme hakkına sahip.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF!

Haberin devamında, Real Madrid'in Kylian Mbappe için senelik 23.5 milyon euro maaş ve yaklaşık 120 milyon euro imza parası önereceği kaydedildi.

Takım içindeki maaş dengesinin korunması için Mbappe'ye bu teklifin yapılacağı ifade edildi.

Mbappe, teklifi kabul ederse Real Madrid'in en çok kazanan ismi olacak.

Kabul etmezse ise transferden vazgeçilecek.

Fransız yıldızın adı, görüşmelerden önce de sık sık Real Madrid ile anılmıştı.

22 MAÇ 21 GOL!

Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 22 maça çıkarken, 21 gol attı ve 2 asist yaptı.