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Portekiz Japonya'ya bilerek yenilmiş

Real Madrid'in eski bir Meksikalı oyuncusu olan Hugo Sanchez , ESPN'ye bunun Luis Enrique'nin bir stratejisi olduğunu ve İspanya'nın Brezilya'dan kaçınmak için takımın yenilmesine izin verdiğini iddia etti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:10
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Real Madrid'in eski yıldızından müthiş iddia

Portekiz Japonya'ya bilerek yenilmiş
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Gazeteci David Faitelson tarafından "İspanya'nın çeyrek finalde Brezilya'dan kaçınmak için bu sonucu aradığından emin olabilir misiniz?" sorusuna Meksikalı, "Ben Luis Enrique'nin aklından geçenleri tahmin edebiliyorum.

Enrique Brezilya'yı çeyrek finalde atlatmanın formülünü düşünmüş olmalı.

Bu bir risk ve bazen bu riski alıyorsunuz. Enrique asla bunu kabul etmez.

Biz teknik adamlar  asla kaybetmeye izin verdim' demeyiz" diye cevap verdi.

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