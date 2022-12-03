Portekiz Japonya'ya bilerek yenilmiş

Gazeteci David Faitelson tarafından "İspanya'nın çeyrek finalde Brezilya'dan kaçınmak için bu sonucu aradığından emin olabilir misiniz?" sorusuna Meksikalı, "Ben Luis Enrique'nin aklından geçenleri tahmin edebiliyorum.

Enrique Brezilya'yı çeyrek finalde atlatmanın formülünü düşünmüş olmalı.

Bu bir risk ve bazen bu riski alıyorsunuz. Enrique asla bunu kabul etmez.

Biz teknik adamlar asla kaybetmeye izin verdim' demeyiz" diye cevap verdi.