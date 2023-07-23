Real Madrid'in Mbappe planı ortaya çıktı

PSG'de kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe'yi transfer etmek isteyen Real Madrid herhangi bir bonservis bedeli ödemek için oyuncunun sözleşmesinin bitmesini beklemeye karar verdi.

Real Madrid'in Mbappe planı ortaya çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Fransa devi PSG’de mutsuz olduğu bilinen ve bu sebeplede kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid’in yıldız oyuncu için planı ortaya çıktı.

BİR SENE BEKLEMEYE RAZILAR
L'Equipe'in haberine göre Real Madrid, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Kylian Mbappe için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor. La Liga devi Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için 1 yıl bekleyecek.

PSG 150 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde ayrıca Mbappe’nin bedelsiz bir şekilde bir takıma gitmesine razı olmayan PSG’nin oyuncuyu sözleşmesi bitmeden 150 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında başka bir takıma göndermek istediği ifade edildi.

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