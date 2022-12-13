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Santiago Bernabeu'nun yeni hali büyüledi

2019'dan beri tadilatta olan ve maliyeti 800 milyon avroyu aşan  İspanya'nın Santiago Bernabeu Stadı yarın yeniden açılıyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 21:33
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Real Madrid'in tadilatta olan stadı Santiago Barnebau'nun yeni hali büyüledi

Santiago Bernabeu'nun yeni hali büyüledi
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Betonu görünmeyecek şekilde  gizlenen fütüristik çatısıyla Bernabeu şimdiden Madrit'te görsel bir şölen merkezi haline geldi.

1947 yılında yapılan stadyum, Real Madrid'in eski sahasının onuruna Novo Chamartín olarak tanındı, ancak yıllar sonra, kulübü 35 yıl boyunca yöneten başkanın anısına Santiago Bernabéu olarak yeniden adlandırıldı.

Santiago Bernabéu Stadyumu aynı zamanda Alfredo Di Stefano, Puskás, Ronaldo Nazário, Kaká, Roberto Carlos, Davor Suker, Michael Laudrup, Emílio Butragueño, Iker Casillas, Michel, Zinedine Zidane, David Beckham, Michael Owen, Christian Panucci gibi onlarca ünlü futbolcuya ev sahipliği yaptı.

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