Real Madrid'in yıldızı Dani Carvajal'ın babasının mesleği şaşırttı. Kupayı ona götürdü

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı kazandı.

Real Madrid'in ilk golünü Dani Carvajal attı.

Şampiyonluk sonrası Real Madridli futbolcular Madrid sokaklarında taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı.

Bu sırada Carvajal, kupayı alarak atlı polislerin yanına gitti. Sonra da kupayı bir polise verdi.

Carvajal'ın kupayı verdiği atlı polisin babası olduğu ortaya çıktı.

Milyonlarca euro kazanan yıldız oyuncunun babasının atlı polis olması şaşkınlık yarattı.